Hande Erçel çok konuşulan sahnelerle ilgili sessizliğini bozdu!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, iki yıldır süren birlikteliklerini zaman zaman çıkan ayrılık iddialarına rağmen birlikte verdikleri pozlar ve yaptıkları seyahatlerle yalanlamıştı. Ancak son dönemde, Hande Erçel’in kariyeri çiftin gündeminde ön plana çıktı.

“AŞKI HATIRLA” DİZİSİ VE SOSYAL MEDYA YANKISI

Başrolü Barış Arduç ile paylaştığı “Rüzgara Bırak” filminden sonra ikili, “Aşkı Hatırla” adlı dizide yeniden bir araya geldi. Dizi yayınlanır yayınlanmaz, sosyal medyada Erçel ve Arduç’un öpüşme ve sevişme sahneleri büyük yankı uyandırdı.

SABANCI AİLESİNDEN UYARI İDDİASI

İddiaya göre, bu sahneler Sabancı Ailesi’nin rahatsızlığına yol açtı. Hakan Sabancı’ya, Arzu Sabancı tarafından sosyal medyada çok konuşulan ve gündemden düşmeyen bu sahnelerle ilgili uyarı yapıldığı öne sürüldü.

HANDE ERÇEL’DEN AÇIKLAMA: “ÜLKEMİZİ TANITIYORUZ”

Büyük ses getiren sahneler hakkında sessizliğini bozan Hande Erçel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iş ya… Konuşulması gerekenler bunlar değil. Tüm dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz. Tüm dünyada bir iş konuşulacakken, neden böyle şeyleri konuşuyoruz? Linçlere üzülseydik bu zamana gelmezdik.”