Barış Arduç ve Hande Erçel yeniden başrolde yer alacak. Ünlü "Queen of Tears" dizisinden uyarlanacak yapımın senaristliğini Dilara Pamuk, yönetmenliğini ise Engin Erden üstleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dijital platformlarda yayımlanan "Rüzgara Bırak" ve "Aşkı Hatırla" dizilerinin ardından ikili televizyon ekranları için yeniden partner olacak.

Kore televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan "Queen of Tears" ölümcül bir hastalığa yakalanan bir kadın ile boşanma aşamasındaki eşinin başından geçenleri anlatıyor.