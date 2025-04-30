Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde...

Yayınlanma: 30.04.2025 - 22:46

Güncelleme: 30.04.2025 - 22:46

Yeni Disney+ dizisi Aşkı Hatırla kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Özgür Önurme'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Ahmet Vatan üstleniyor.

AŞKI HATIRLA DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin konusu, evlilik arifesinde yolları ayrılan ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş’in (Hande Erçel) tesadüfi karşılaşmasıyla başlıyor. Aynı akşam telefonlarına gelen gizemli bir mesaj, onları aşkı ve hayatı yeniden keşfedecekleri unutulmaz bir yolculuğun içine sürüklüyor.

AŞKI HATIRLA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Hande Erçel ve Barış Arduç'un barolde yer aldığı dizide dizide Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi isimler yer alıyor.