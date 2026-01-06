Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: 'Nuri Bilge Ceylan'ı reddettim'

“Konuşanlar” programıyla geniş kitlelerce tanınan komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kaya, hayatındaki en büyük pişmanlığın, usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’dan gelen başrol teklifini reddetmek olduğunu söyledi.

O dönemde yaşadığı yoğun tempoya değinen Hasan Can Kaya, teklifi neden kabul edemediğini şu sözlerle anlattı:

“Hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimleri devam ediyordu. Film Erzurum’da aralık ayında çekilecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim.”

Ünlü komedyen, kendisine yöneltilen “Tekrar teklif gelirse oynar mısın?” sorusuna ise net bir yanıt verdi. Kaya, “Hemen giderim. Nuri Abi buradayım” sözleriyle usta yönetmene açık bir çağrıda bulundu.

Hasan Can Kaya’nın bu açıklamaları, sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.