'Hastayım' diyerek konserini iptal etti: Ertesi gün Dünya Kupası'na koştu

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Rod Stewart, "One Last Time" adlı veda turnesi kapsamında ABD'nin San Diego şehrinde binlerce hayranıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Ancak cuma gecesi gerçekleşmesi planlanan konsere yalnızca 40 dakika kala beklenmedik bir iptal kararı açıklandı.

Ünlü sanatçının ekibi tarafından yapılan resmi açıklamada, Stewart’a akut bir solunum yolu enfeksiyonunun yol açtığı larenjit (ses teli iltihabı) teşhisi konulduğu belirtildi. Açıklamada, "Rod Stewart etkinlik mekanına gitti ve performans sergilemek için her türlü çabayı gösterdi, ancak doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam sahneye çıkamayacak" ifadelerine yer verildi.

SAHNEDE YOK, TRİBÜNDE VAR: ÖZEL JETLE MAÇA UÇTU

İptal kararının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan 81 yaşındaki rockçı, "Tedaviden sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum ama sesim düzelmedi. Hayranlarıma verdiğim rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyorum" diyerek sahnesinin söküldüğünü duyurdu.

Ancak bu özür mesajının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken, Stewart'ın yaptığı bir başka paylaşım ortalığı karıştırdı. Ünlü şarkıcı, eşi ve oğullarıyla birlikte özel jetine atlayarak California'dan Boston'a uçtu. Amacı ise Dünya Kupası'nda mücadele eden ve Haiti'yi 1-0 yenerek on yıllar sonra ilk Dünya Kupası zaferini elde eden İskoçya Milli Takımı'nı tribünden desteklemekti.

HAYRANLAR İSYAN ETTİ: "SESİN YOKTU AMA TEZAHÜRAT YAPIYORSUN!"

Rod Stewart’ın özel uçakta oğullarıyla birlikte İskoçya için yüksek sesle tezahürat yaptığı anları videoya çekip paylaşması, bir gece önce konser alanında saatlerce kendisini bekleyen hayranlarını küplere bindirdi.

Sanatçının sosyal medya hesapları, hayal kırıklığına uğrayan ve öfkesini dile getiren binlerce dinleyicinin yorumuyla dolup taştı. Konser için şehir dışından geldiklerini, bilet ve konaklama masrafı yaptıklarını belirten binlerce hayran, "Şarkı söylemeye sesin yetmiyor ama maça gitmeye ve bağırmaya yetiyor" diyerek ünlü yıldızın duyarsızlığına sert tepki gösterdi.