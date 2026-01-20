Hazal Kaya’dan ‘değişim’ itirafı: 'Ölüyorum sandım!'

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemde yüzündeki değişimle ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere aylar sonra yanıt verdi. Katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Kaya, estetik değil, sağlık sorunları nedeniyle dişlerini yaptırdığını belirterek yaşadığı zorlu süreci anlattı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAKİ DEĞİŞİMİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda bir davete katılan Hazal Kaya, yüzündeki farklılıkla hayranlarını ikiye bölmüştü. "Eski hali daha güzeldi" yorumlarının hedefi olan oyuncu, bu değişimin arkasında yatan gerçek nedeni ilk kez açıkladı. Genetik bir rahatsızlığı olduğunu belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Genetik bir rahatsızlığım var, bu yüzden dişlerim karardı. Bu nedenle lamine yaptırmak zorunda kaldım."





"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE BEN DE ŞAŞIRDIM"

Dişlerini ilk yaptırdığı dönemde aynada bir tuhaflık hissetmediğini ve çevresinden de olumsuz bir geri dönüş almadığını söyleyen ünlü oyuncu, gerçeği katıldığı etkinlikteki karelerle fark ettiğini dile getirdi. Dişlerinin olduğundan büyük durduğunu gören Kaya, "Sonra ben de şaşırdım" diyerek durumu kabul ettiğini belirtti.

"SÖKTÜRÜP YENİDEN YAPTIRMAK ÇOK DAHA ZORMUŞ"

Görüntüsünden rahatsız olunca radikal bir karar alan Hazal Kaya, yeni yaptırdığı dişlerini söktürüp işlemleri en baştan tekrarlattığını söyledi. Bu sürecin fiziksel olarak çok yıpratıcı olduğunu vurgulayan oyuncu, yaşadığı zorluğu şu sözlerle özetledi:

"Canım çıktı ya bu arada. Ölüyorum sandım. Söktürüp yeniden yaptırmak, ilk yaptırmaktan çok daha zormuş."