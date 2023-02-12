Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:05

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 21:05

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu. Kızı Süreyya Leyla'yı kucağına alan Kaya, depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşmuş ve yardım çalışmalarının içinde yer almıştı.

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin, Fikret Ali adında bir oğulları da var.