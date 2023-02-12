Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı
Depremzeler için karnı burnunda yardıma koşan ve yardım ekipleriyle iş birliği içinde olan oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu.
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu. Kızı Süreyya Leyla'yı kucağına alan Kaya, depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşmuş ve yardım çalışmalarının içinde yer almıştı.
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin, Fikret Ali adında bir oğulları da var.
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