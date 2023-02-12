Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı

Depremzeler için karnı burnunda yardıma koşan ve yardım ekipleriyle iş birliği içinde olan oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:05
Hazal Kaya, kızı Süreyya Leyla'yı kucağına aldı
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Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu. Kızı Süreyya Leyla'yı kucağına alan Kaya, depremzedeler için karnı burnunda yardıma koşmuş ve yardım çalışmalarının içinde yer almıştı.

Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin, Fikret Ali adında bir oğulları da var.


Hazal Kaya Ali Atay

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