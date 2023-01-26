Hazal Kaya isyan etti: 'Gidin stresinizi başka yerde atın!'

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:51

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:53

İkinci bebeğine hamile olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, önceki gün Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Dijital platformlarda yayınlanan projelere ağırlık veren Hazal Kaya, Türk dizilerini izlemediğini söyleyince tepki çekti.

Oyuncu, Düvenci'nin, "İzlediğin Türk dizisi var mı?" sorusuna, "Türk dizisi? Yok. Selahattin Paşalı için Ömer'e baktım" yanıtını verdi.

Kaya'nın bu cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

'NANKÖR' TWEETİNE YANIT

Kaya'ya tepki gösteren bir Twitter kullanıcısı, "Sen kimsin acaba? Küçümsediğin şeyin parçası olarak bu millet sana para kazandırıyor! Bıktık artık bu nankörlerden nereden geldiğini nereden para kazandığını unutup ülkesini küçümseyenlerden ve bunlara hala iş götürüp para kazandıran bizlerden! Hazal Kaya sanırsın Elizabeth Taylor" dedi.

Bu tweet'i gören Kaya ise cevapsız kalamayarak "Beybi sakin, 3 saate yakın dizi izlemek benim için çok zor sadece... Yerli dizi yersiz uzun" ifadelerini kullandı.

Yanlış anlaşıldığını belirten oyuncuTürk dizilerini sürelerinden dolayı izlemediğini söyledi.

KAYA'DAN YENİ AÇIKLAMA: ZOR YAHU!

Sosyal medyadaki tepkiler devam edince, ünlü oyuncu konuya ilişkin Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kaya, "Her hafta üç saat yayınlanan dizide oynamak da çalışmak da izlemek de zor" dedi.

Hazal Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca 'dizi oyuncusu' diye küçümsendiğimize dair açıklamalar yapıp bugün ulusal kanalda yayınlanan dizileri küçümsüyor olabilir miyim? Her hafta üç saat yayınlanan dizide oynamak da çalışmak da izlemek de zor. Zor yahu!

Rica ediyorum gidin stresinizi başka yerde atın. Ağzımdan çıkan her kelimeyi her tepkiyi kontrol etmek zorunda değilim, siz beni stres topu zannettiğiniz için de her an endişeyle ifade etmek istemiyorum kendimi. Nolur yeter ya!"