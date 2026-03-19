Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük’ten korkutan haber: Ameliyat edildi, platin takıldı!

Eski 'Hepsi' grubu üyesi Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler’de yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek düşmüş ve acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda ayağının iki yerden kırıldığı tespit edilen ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi.

"ÖN KAVAL KEMİĞİME PLATİN TAKILDI"

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle güncel durumu paylaşan Yürük, yaşadığı sürecin zorluğunu gözyaşlarıyla anlattı. Bir haftadır hastanede tedavi gördüğünü belirten Yürük, durumunun ciddiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım tarifsiz, bu normal bir kırık değil. Kırık ön kaval kemiğimde meydana geldi ve oraya platin takıldı. Eğer bir dostunuz bu kadar uzun süre hastanede kalıyorsa bilin ki durum ciddidir. Şu an his kaybı var ama geçeceğine inanıyorum."

"HERKESİ TANIMA FIRSATIM OLDU"

Hastanede kaldığı süre boyunca kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Yürük, bu zor günlerin bir nevi turnusol kağıdı görevi gördüğünü imalı bir dille belirtti. Çevresindeki insanlara dair önemli bir farkındalık kazandığını söyleyen ünlü isim, "Bu süreçte herkesi tanıma fırsatım oldu, aslında çok da iyi oldu. Çok şanslıyım ki pırlanta kalpli dostlarım varmış. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Yürük, tedavisinin geri kalan kısmının evde devam edeceğini ve en kısa sürede yeniden yürümeyi umut ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.