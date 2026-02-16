Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 11:58:00
Haber Merkezi
Hollywood Brad Pitt-Tom Cruise kavga videosuyla sarsıldı: Oyuncular sendikasından tepki...

Brad Pitt ve Tom Cruise’u bir binanın tepesinde dövüşürken gösteren 15 saniyelik yapay zekâ videosu, sinema endüstrisinde taşları yerinden oynattı. Tek bir yönetmen veya set ekibi olmadan, sadece birkaç satır komutla üretilen görüntüler; telif hakkı tartışmalarını ve "insan yaratıcılığının sonu mu geliyor?" korkusunu zirveye taşıdı.

Çin merkezli bir yapay zekâ platformunda üretilen video, İrlandalı yapımcı Ruairi Robinson tarafından paylaşıldıktan kısa süre sonra viral oldu. Hollywood’un en büyük bütçeli yapımlarıyla yarışacak görsel kaliteye sahip video, sektörün devlerini paniğe sevk etti. Deadpool ve Zombieland gibi yapımların yaratıcısı Rhett Reese’in paylaşıma verdiği yanıt ise sinemanın geleceğine dair karamsarlığın özeti gibiydi: "Üzgünüm ama bizim için her şey bitmiş olabilir. Hollywood yıkılmak üzere."

SENDİKA VE SEKTÖR PAYDAŞLARINDAN SERT TEPKİ

Videonun yayılması üzerine ABD Sinema Filmi Birliği (MPA), görüntülerin telif hakkıyla korunan eserlerin ve şöhretlerin izinsiz kullanımı olduğunu vurgulayarak bir kınama yayımladı. Oyuncular sendikası SAG-AFTRA ise konuyu bir hak ihlali olarak tanımlayarak, insan yeteneğinin yerine yapay zekânın gasp edilmesine izin verilmeyeceğini ilan etti.

"TİLLY VERGİSİ" GÜNDEMDE

Sendikanın, yapay zekâ tehdidine karşı radikal bir çözüm üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Stüdyoların insan oyuncu yerine yapay zekâ ürünü dijital karakterler kullanmaları durumunda sendikaya ödemek zorunda kalacakları ve "Tilly vergisi" olarak adlandırılan bir tazminat bedeli talep etmesi bekleniyor. Bu hamle, dijitalleşen dünyada emeğin korunması adına tarihi bir barikat kurma girişimi olarak değerlendiriliyor.

