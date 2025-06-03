Hollywood'u karıştıran davada yeni gelişme: Blake Lively iddiasını geri çekti

“It Ends With Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni Justin Baldoni hakkında Aralık 2024’te cinsel taciz ve karalama suçlamalarıyla dava açan Blake Lively, dosyadaki bazı önemli iddialarını geri çekti.

Blake Lively, davada Justin Baldoni’nin ve halkla ilişkiler ekibinin, film çekimleri sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve kamuoyunda itibarını sarsmak amacıyla bir karalama kampanyası yürüttüğünü öne sürmüştü. Lively, dava dilekçesinde, Baldoni ve ekibinin kariyerine zarar vermek için aralarında yaptığı yazışmaları da delil olarak mahkemeye sunmuştu.





MANEVİ ZARAR İDDİASINDAN GERİ ADIM

Ancak Baldoni'nin hukuk ekibinin yaptığı son başvuru, Lively’nin “kasıtlı manevi zarar verme” ve “taksirle manevi zarar verme” iddialarını geri çektiğini ortaya koydu. Ekibin, bu suçlamalara karşı savunma yapabilmek için Blake Lively’nin terapi notları ve tıbbi kayıtlarına erişim talep ettiği, Lively’nin ise bu kayıtları paylaşmamak için bazı iddialarından vazgeçtiği belirtildi.

Variety'nin haberine göre, fiziksel ya da duygusal zarar iddiası içeren davalarda tıbbi kayıtların paylaşılması mahkeme prosedürleri gereği standart bir uygulama. Ancak Lively, kişisel sağlık bilgilerini Baldoni’nin hukuk ekibiyle paylaşmak istemediği için bu iddiaları davadan çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Blake Lively, 2024 yapımı “It Ends With Us” filminin yapım sürecinde, Justin Baldoni’nin kendisine yönelik cinsellikle ilgili uygunsuz davranışlar sergilediğini ve çalışma ortamında rahatsızlık verici bir atmosfer oluşturduğunu öne sürerek California’da şikâyette bulunmuştu. Lively ayrıca, Baldoni’nin pornografi bağımlılığına dair referanslardan kaçınılması ve çıplak kadın görüntülerinin kendisine gösterilmemesi yönündeki taleplerini, eşi Ryan Reynolds ile birlikte film yapımcısına ilettiğini belirtmişti.





Lively’nin iddialarına göre, stüdyo bu talepleri başlangıçta kabul etti; ancak daha sonra Justin Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios, hakkında sosyal medya üzerinden yıpratıcı içeriklerin yayıldığı bir “sosyal manipülasyon” kampanyası başlattı.

BALDONI'DEN 250 MİLYON DOLARLIK KARŞI DAVA

İddiaları reddeden Justin Baldoni, Aralık ayında New York Times’a yayımlanan makale nedeniyle gazeteye 250 milyon dolarlık iftira davası açtı. Ayrıca, kendisini karalamaya çalıştıkları gerekçesiyle Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’a karşı 400 milyon dolarlık karşı dava ile yasal süreç başlattı.