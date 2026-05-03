Hollywood’un devlerinden İngiliz Rivierası’na dev yatırım: 25 milyon sterlinlik sahil sarayı!

Hollywood’un en güçlü çiftlerinden Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley, radikal bir kararla şehir hayatına veda ederek İngiltere’nin güney kıyılarında kendilerine adeta özel bir yaşam kompleksi kurdu. Tapu kayıtlarına göre 20 milyon sterline satın alınan sahil malikanesi, 5 milyon sterlinlik dev bir tadilat sürecinin ardından bölgenin en değerli mülklerinden biri haline geldi.

ÖZEL GÖL, DOĞAL HAVUZ VE AĞAÇ EV

20 dönümlük uçsuz buçaksız bir arazi üzerine kurulu olan modern tasarımlı malikane, sunduğu imkanlarla sınırları zorluyor. Altı yatak odalı ana binanın yanı sıra mülkün bahçesinde dev bir ağaç evi, yapay olmayan tamamen doğal bir yüzme havuzu ve mülke özel bir göl bulunuyor. Ayrıca malikanenin kendine ait özel plajı, çiftin mahremiyetini en üst düzeyde korumasına olanak sağlıyor.

"ÇOCUKLARIM AĞACA TIRMANSIN İSTİYORUM"

30 milyon sterlinlik servetiyle moda dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan Rosie Huntington-Whiteley, daha önce yaptığı açıklamalarda kırsal hayatına duyduğu özlemi dile getirmişti. Ünlü modelin, "Çocukların ağaçlara tırmandığı, doğayla iç içe büyüyeceği bir hayat hayal ediyorum" sözleri, bu dev yatırımın temel motivasyonu olarak değerlendiriliyor.

90 MİLYON STERLİNLİK SERVETİN YENİ DURAĞI

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi 58 yaşındaki Jason Statham’ın, Hollywood ve Cornwall’daki mevcut gayrimenkul imparatorluğuna eklediği bu yeni halka, ünlü oyuncunun 90 milyon sterlinlik servetinin de bir göstergesi niteliğinde. Çiftin uzun süredir devam eden tadilat çalışmalarının ardından yakında yeni yuvalarına taşınması bekleniyor.