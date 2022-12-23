Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, oyuncu Victoria Lamas ile görüntülendi

23 Aralık 2022 Cuma, 15:46

Bu yılın başında Arjantinli aktris Camila Morrone'dan, 25. yaş gününü kutlamasından sadece haftalar sonra ayrılan ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 1999 doğumlu model ve oyuncu Victoria Lamas ile görüntülendi.

Yıldıza yakın bir kaynak, ikilinin beraberlik yaşamadığını öne sürerken, birlikte büyük bir grup yemeğine katıldıkları konusunda ısrar etti.

Leo'nun önceki kız arkadaşları arasında dünyaca ünlü modeller Gisele Bündchen ve Bar Refaeli ile aktris Blake Lively yer alıyor.

Ünlü isimlerin tamamının 25 yaşında ya da daha genç olduğu biliniyor.

Victoria Lamas, Leonardo DiCaprio

VICTORIA LAMAS KİMDİR?

Victoria Lamas, 24 Nisan 1999 yılında, Leo'nun 1997 tarihli ikonik filmi Titanic'in gösterime girmesinden yalnızca iki yıl sonra doğdu.

Ünlü aktör Lorenzo Lamas ile Playboy modeli Shauna Sand'in kızları olduğu biliniyor.

2019'da Talk Later, 2020'de de Secret Identity ve Two Niner adlı kısa filmler de dahil olmak üzere toplam altı filmde oynadı.

Lamas aynı zamanda bir model ve Instagram'da çarpıcı fotoğraf çekimlerinden kısa kesitler paylaşıyor.

Sosyal medyasında profesyonel çekimlerin yanı sıra sansasyonel stil anlayışını da sergiliyor ve sık sık günlük kıyafetlerinden enstantaneler yayınlıyor.

Instagram biyografisine göre Innovative Artists, Luber Roklin Entmt ve Natural Models LA ile sözleşmeleri bulunan genç modelin flört hayatı hakkında çok az şey biliniyor.