Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, oyuncu Victoria Lamas ile görüntülendi
Hollywood'un 48 yaşındaki Oscar ödüllü yıldızı Leonardo DiCaprio, 23 yaşındaki model ve oyuncu Victoria Lamas ile görüntülendi.
Bu yılın başında Arjantinli aktris Camila Morrone'dan, 25. yaş gününü kutlamasından sadece haftalar sonra ayrılan ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 1999 doğumlu model ve oyuncu Victoria Lamas ile görüntülendi.
Yıldıza yakın bir kaynak, ikilinin beraberlik yaşamadığını öne sürerken, birlikte büyük bir grup yemeğine katıldıkları konusunda ısrar etti.
Leo'nun önceki kız arkadaşları arasında dünyaca ünlü modeller Gisele Bündchen ve Bar Refaeli ile aktris Blake Lively yer alıyor.
Ünlü isimlerin tamamının 25 yaşında ya da daha genç olduğu biliniyor.
Victoria Lamas, Leonardo DiCaprio
VICTORIA LAMAS KİMDİR?
Victoria Lamas, 24 Nisan 1999 yılında, Leo'nun 1997 tarihli ikonik filmi Titanic'in gösterime girmesinden yalnızca iki yıl sonra doğdu.
Ünlü aktör Lorenzo Lamas ile Playboy modeli Shauna Sand'in kızları olduğu biliniyor.
2019'da Talk Later, 2020'de de Secret Identity ve Two Niner adlı kısa filmler de dahil olmak üzere toplam altı filmde oynadı.
Lamas aynı zamanda bir model ve Instagram'da çarpıcı fotoğraf çekimlerinden kısa kesitler paylaşıyor.
Sosyal medyasında profesyonel çekimlerin yanı sıra sansasyonel stil anlayışını da sergiliyor ve sık sık günlük kıyafetlerinden enstantaneler yayınlıyor.
Instagram biyografisine göre Innovative Artists, Luber Roklin Entmt ve Natural Models LA ile sözleşmeleri bulunan genç modelin flört hayatı hakkında çok az şey biliniyor.
İlgili Haberler
- Leonardo DiCaprio'dan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya tebrik
- Christian Bale: Kariyerimi Leonardo DiCaprio'nun reddettiği rollere borçluyum
- Bolsonaro ile DiCaprio arasında 'Amazonlar' gerilimi
- Leonardo DiCaprio: 'Sandığa gidin' çağrısı yapan Hollywood yıldızı, Bolsonaro'nun hedefi oldu
- Leonardo DiCaprio'dan dikkat çeken 'Ukrayna' paylaşımı
- 'Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya rekor bağış' iddiası yalan çıktı
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- ‘Referandum şartı’
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Hazal Kaya gözleri dolarak anlattı
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- Benzine dev zam pompaya yansıdı