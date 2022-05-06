Bolsonaro ile DiCaprio arasında 'Amazonlar' gerilimi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu, sosyal medyadaki iletisi nedeniyle sert sözlerle hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 15:50
Bolsonaro ile DiCaprio arasında 'Amazonlar' gerilimi
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Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çevre felaketlerine karşı yürüttüğü mücadeleyle de dikkat çeken Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sert sözlerinin hedefi oldu.

CNN'e göre, salı günü Cumhurbaşkanlığı konutu olarak da bilinen, Alvorado Sarayı’nın önünde destekçilerine açıklamalarda bulunan Bolsonaro, DiCaprio’nun Amazonlarla ilgili yaptığı paylaşımları "saçmalık" olarak nitelendirdi ve ünlü oyuncu için "çenesini kapalı tutması lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?  

DiCaprio Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Brezilya, Amazon ormanları ve iklim değişikliği için kritik olan diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada neler olduğu hepimiz için önemli ve gençlerin oyları, sağlıklı bir gezegen için değişimi yönlendirmenin anahtarıdır" ifadelerine yer verdi.

Bolsonaro ise Twitter'da DiCaprio'ya desteği için kinayeli bir dille "teşekkür" etti:

"Desteğin için teşekkürler, Leo! Önümüzdeki seçimlerde tüm Brezilyalıların oy kullanması gerçekten önemli. Amazon'daki egemenliğimizi sürdürmek mi yoksa yabancı özel çıkarlarına hizmet eden sahtekarlar tarafından yönetilmek mi istediklerine halkımız karar verecek. The Revenant filminde iyi iş çıkardın!"

Bolsanaro, daha sonra DiCaprio'ya, 2019'daki olayları tartışmasına rağmen 2003 yılına ait bir fotoğraf paylaştığı için tepki gösterdi. Bolsonaro iletisinde, 

"2019'da Amazonlar'da yaşanan orman yangınlarına ilişkin yayınladığınız fotoğraf 2003 yılına ait. Ülkemizde bu tür hatalar yapan Brezilya vatandaşlarını tutuklamak isteyenler var. Ancak ben bu tür zalim fikirlerin karşısında duruyorum, o yüzden sizi affediyorum. Brezilya'dan kucak dolusu sevgiler!"


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