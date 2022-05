Bolsonaro ile DiCaprio arasında 'Amazonlar' gerilimi

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra çevre felaketlerine karşı yürüttüğü mücadeleyle de dikkat çeken Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun sert sözlerinin hedefi oldu.

CNN'e göre, salı günü Cumhurbaşkanlığı konutu olarak da bilinen, Alvorado Sarayı’nın önünde destekçilerine açıklamalarda bulunan Bolsonaro, DiCaprio’nun Amazonlarla ilgili yaptığı paylaşımları "saçmalık" olarak nitelendirdi ve ünlü oyuncu için "çenesini kapalı tutması lazım" dedi.

DiCaprio Twitter'dan paylaştığı bir iletisinde, "Brezilya, Amazon ormanları ve iklim değişikliği için kritik olan diğer ekosistemlere ev sahipliği yapıyor. Orada neler olduğu hepimiz için önemli ve gençlerin oyları, sağlıklı bir gezegen için değişimi yönlendirmenin anahtarıdır" ifadelerine yer verdi.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change. What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje

Bolsonaro ise Twitter'da DiCaprio'ya desteği için kinayeli bir dille "teşekkür" etti:

- Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! ?? https://t.co/kg3b6rmPCw