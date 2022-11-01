Leonardo DiCaprio'dan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya tebrik

01 Kasım 2022 Salı, 10:19

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Brezilya'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan ve 11 yıl sonra yeniden devlet başkanı seçilen Lula da Silva'yı tebrik etti.

DiCaprio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brezilya seçimlerinin sonucu, yalnızca Brezilya ve Amazon için değil, tüm dünya için tarihin akışını değiştirme fırsatı sundu" ifadelerini kullandı.

İşte ünlü oyuncunun paylaşımı...

NE OLMUŞTU?

Amazon Ormanları'nda 2019 yılında çıkan yangını söndürmek için 5 milyon dolar bağışta bulunan DiCaprio, söz konusu yangınlardan Brezilya'nın mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu sorumlu tutuyordu.