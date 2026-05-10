Hollywood yıldızları ile polis karşı karşıya: 'Biz asla para çalmadık!'

Hollywood’un ayrılmaz ikilisi Matt Damon ve Ben Affleck, kurdukları Artists Equity adlı yapım şirketi aracılığıyla hayata geçirdikleri "The Rip" filmi nedeniyle hukuki bir krizin eşiğine geldi. Ocak ayında izleyiciyle buluşan ve büyük ilgi gören yapım, Miami-Dade polis teşkilatının sert tepkisiyle karşılaştı.

"GERÇEK OLAY" UYARISI KRİZ ÇIKARDI

Film, 2016 yılında Miami Lakes'te gerçekleşen ve 24 milyon dolardan fazla kara paranın ele geçirildiği tarihi uyuşturucu baskınını konu alıyor. Ancak yapımın girişinde yer alan "Gerçek olaylardan esinlenilmiştir" ibaresi, baskında bizzat görev alan polis memurlarını öfkelendirdi. Filmde Damon ve Affleck tarafından canlandırılan karakterlerin, ele geçirilen paranın bir kısmını çalmayı düşündüğü ve kartellerle iş birliği yaptığı sahneler, davanın ana gerekçesini oluşturdu.

"İNSANLAR BENİMLE ALAY EDİYOR"

2016’daki operasyonun baş dedektifi Jonathan Santana, açtıkları davanın ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Santana, "Biz asla bir dolar bile çalmadık. 10 yıllık kariyerim boyunca bu dava nedeniyle övgüler almıştım; ancak film çıktığından beri insanlar bana kovalarca para çalmışım gibi davranıyor ve alay ediyor" diyerek itibarının zedelendiğini vurguladı.

POLİS YOLSUZLUĞU VE CİNAYET TASVİRİ

Dava dilekçesinde, filmin sadece yolsuzluğu değil, aynı zamanda cinayet ve uydurma kartel anlaşmalarını da tasvir ederek kamuoyunu yanılttığı iddia ediliyor. Polis memurlarının avukatı ise müvekkillerinin hayatlarının geri kalanında "kirli" olarak algılanma riskiyle karşı karşıya kaldığını ve bunun maddi-manevi büyük zararlara yol açtığını savundu.

BELEDİYE BAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

"The Rip" filminin yarattığı tartışmalar bununla da sınırlı değil. Filmin vizyona girmesinin ardından Hialeah Belediye Başkanı Bryan Calvo da bir açıklama yaparak, yapımın şehri tehlikeli gösterdiğini ve kolluk kuvvetlerine büyük bir saygısızlık yapıldığını savunmuştu. Damon ve Affleck cephesinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.