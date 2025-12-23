Hülya Avşar Tarabya Sahili’nde kaza yaptı

Hülya Avşar, Tarabya Sahili’nde otomobiliyle kaza yaptı. Ünlü sanatçının kazaya, fren yerine gaza basmasının neden olduğu ortaya çıktı.

Avşar’ın, 10 Ekim’de kutladığı 62’nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı ve yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen otomobiliyle sahil yolunda seyir halindeyken kontrolü kaybettiği belirtildi. Fren yerine gaza basan Avşar’ın aracı, denize birkaç metre kala durabildi.

Duvarın hemen arkasında deniz bulunduğu öğrenilirken, Hülya Avşar’ın son anda aracı durdurması olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Hasar gören aracın tamir edildiği öğrenilirken, Hülya Avşar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.