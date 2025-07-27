İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'u birbirine kattı: Polisin üzerine araç sürdü!

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda otomobiliyle seyir halinde olan Dilan Çıtak, kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen trafik polisleri, sürücüyü durdurmak istedi. Ancak Dilan Çıtak, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, sürücüyü durdurmak amacıyla havaya iki el ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra aracından inerek başka bir otomobile binen Çıtak, ardından tekrar kendi kamyonetine dönerek kendisini araca kilitledi. Bu sırada basın mensuplarına da hakaret eden Çıtak, güçlükle kontrol altına alındı.

Dilan Çıtak, hakkında işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.