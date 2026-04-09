İbrahim Tatlıses'ten haber var: Hülya Avşar son durumu paylaştı

İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser maratonunun ardından döndüğü İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan bu gelişmenin ardından, Tatlıses’in en yakın dostlarından Hülya Avşar, sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek moral verdi.

"GÜLDÜK, KONUŞTUK; DURUMU GAYET İYİ"

Ziyaret sonrası hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses’in moralinin yerinde olduğunu belirtti. Sanatçı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade eden Avşar, "Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk" diyerek hayranlarının yüreğine su serpti.

NORMAL ODAYA GEÇİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Tatlıses’in tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini kaydeden Avşar, yoğun bakım veya müşahede sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Avşar, usta sanatçının kısa süre içinde normal odaya geçeceği bilgisini de paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ambulansla hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses’in, yapılan tetkikler sonucunda ağır bir virüse yakalandığı ve buna bağlı olarak enfeksiyon değerlerinin oldukça yükseldiği belirlenmişti. Sanatçının rahatsızlığını duyan aile üyeleri ve dostları hastaneye akın ederken, tedavinin yanıt vermesiyle birlikte sağlık durumunun stabil seyrettiği öğrenildi.