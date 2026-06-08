İbrahim Tatlıses'ten 'hastaneye kaldırıldı' iddialarına sert yalanlama

Türk arabesk müziğinin güçlü sesi, "İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, son dönemde ardı arkası kesilmeyen sağlık iddialarıyla bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturdu. Geçtiğimiz süreçte geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ardından başarılı bir safra kesesi operasyonu geçiren Tatlıses'in, yeniden acil kodla hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve hayranlarını derin bir endişeye sevk eden "hastaneye kaldırıldı" iddialarının ardından usta sanatçı, resmi hesaplarından peş peşe iki önemli paylaşım yaparak durumuna açıklık getirdi.

"AMELİYAT SONRASI KASLARIMDA GÜÇ KAYBI OLDU"

Hakkında çıkan asılsız haberlerin önüne geçmek amacıyla yazılı bir "Basın Açıklaması" yayınlayan İbrahim Tatlıses, genel sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek hastanede bulunma nedenini şu sözlerle hayranlarına aktardı:

"Allah’a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım."

"SEVENLERİMİ LÜTFEN ÜZMEYİN"

Hastaneye acil bir ambülansla veya panik halinde getirilmediğini, sürecin tamamen doktor kontrolünde yürütüldüğünü vurgulayan Tatlıses, "Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında asılsız iddiaları yayan mecralara sitem eden usta sanatçı, siyah fon üzerine altın sarısı harflerle paylaştığı diğer gönderisinde ise net bir mesaj verdi: "Ben hastaneye kaldırılmadım..! Kendi isteğim ile tedavi olmaya geldim. Sevenlerimi lütfen üzmeyin. Sevgi ve saygılarımla."





DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Tedavi gördüğü odadan son halini içeren bir video da paylaşarak takipçilerine "iyiyim" mesajı veren İmparator, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan halka teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Tatlıses, mesajını "Arayan, soran, dua eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma, sevenlerime ve değerli halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle tedavi sürecimi tamamlayıp daha güçlü bir şekilde hayatıma devam edeceğim" sözleriyle noktaladı. Paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.