Idris Elba James Bond iddialarına son noktayı koydu: 'Woke karaktere dönüştürmeyelim'

Sinema dünyasının en uzun soluklu ve popüler serilerinden biri olan James Bond'da, Daniel Craig'in 2021 yılında role veda etmesinin ardından "Yeni 007 kim olacak?" sorusu gizemini koruyor. Uzun süredir ikonik ajanı canlandıracağı konuşulan ve hayranların en güçlü adayları arasında yer alan ünlü aktör Idris Elba, hakkındaki söylentilere ilk ağızdan son noktayı koydu.

Yeni filmi "Masters of the Universe"in tanıtım çalışmaları sırasında British GQ dergisine özel bir röportaj veren 53 yaşındaki Idris Elba, James Bond karakterini oynayacağı yönündeki iddiaların "hiçbir zaman gerçeği yansıtmadığını" açıkladı.

"BAZI KÜLTÜRLER SİYAHİ BİR BOND İSTEMEZ"

Açıklamalarında küresel sinema sektörünün ve farklı pazarların gerçeklerine değinen Elba, bir siyahinin Bond karakterini canlandırmasının bazı ülkelerde hoş karşılanmayacağına dikkat çekti. Deneyimli oyuncu, konuya dair şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Gerçekçi olmak gerekirse, bazı pazarlar bunu kabul etmez. Bond tüm dünyada izleniyor ve bazı kültürler siyah bir erkeğin, Afrikalı bir erkeğin Bond oynamasını istemez. Bu onların kültürüne uymaz. Nokta."

"BOND SAF BİR KAÇIŞ OLMALI, 'WOKE' DEĞİL"

James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming'in orijinal vizyonuna sadık kalınması gerektiğini savunan Idris Elba, Hollywood'da son yıllarda yükselişe geçen "woke" (aşırı politik doğruculuk) akımını da eleştirdi.

Karakterin özünün korunması gerektiğini belirten ünlü aktör, "Bond gerçeklikten bu kadar kopukken, biraz gerçeklik katmak iyidir ama onu 'woke' bir karaktere dönüştürmeye çalışmayalım. Neyse o olmalı; saf bir kaçış. Dünyanın beğenisine cevap vermeye çalışmasın, sadece Bond olsun" diyerek sinema sektörüne mesaj gönderdi.

YENİ BOND KİM OLACAK? HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Idris Elba'nın bu kesin vedasının ardından gözler, serinin yayın haklarını elinde bulunduran Amazon MGM stüdyolarına çevrildi. Şirket, James Bond serisini sıfırdan başlatma hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Projenin arkasında ise sinema dünyasının iki dev ismi, yönetmen Denis Villeneuve ve senarist Steven Knight yer alacak.

Amerikan basınında yer alan kulis bilgilerine göre, yeni 007 olmak için şimdiden deneme çekimlerine katılan isimler sızmaya başladı. 26 yaşındaki Tom Francis’in yanı sıra Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi ve Callum Turner'ın da yeni James Bond olmak için yarışan en güçlü adaylar arasında olduğu öğrenildi.