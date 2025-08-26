İki yıl boyunca hazırlandı... Özge Borak üniversiteli oldu

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek üniversiteyi kazandığını duyurdu.

Borak, iki yıl boyunca tatil yapmadan sınava hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi paylaşacağım bilgiyi bu fotoğrafla paylaşmak istedim. Çünkü yaklaşık iki sene tatilsiz çalışmıştım ve bu yaz tatilinin ilk günleriydi bu fotoğraf. Aklımdan iyisiyle kötüsüyle iki kış, bir yaz boyu olanlar geçerken, ‘Üniversite sınavı ne olacak acaba?’ sorusu eşlik ediyordu. Düşündükçe hâlâ ‘nasıl olur?’ diye anlam veremediklerim var; bazıları için memnuniyetim arttı, bazıları çözüldü, kimini olduğu gibi kabul ettim. Fakat bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu: Tercihler açıklandı ve yeniden öğrenci olacak olmanın heyecanı sardı. Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun.”

Borak, hangi üniversiteyi kazandığını ise açıklamadı.