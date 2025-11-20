İnci Taneleri dizisinin 'Kamuran'ı Deniz Erdoğan hayranlarını korkuttu: Hastaneden paylaştı...

İnci Taneleri dizisinde 'Kamuran' karakterine hayat veren oyuncu Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. Ani göğüs ağrısı ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi.

Erdoğan’ın eşi Elif Erol Erdoğan, son 48 saattir yoğun bakım ve ameliyathane arasında geçen zorlu süreci anlatarak sevenlerine teşekkür etti. Erol Erdoğan, “Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım–ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı.” dedi.

Operasyon sonrası hastane odasından fotoğraf paylaşan Deniz Erdoğan ise, “Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa.” notunu düştü.





Elif Erol Erdoğan, eşinin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı.” ifadelerini kullandı.

Operasyonun oldukça zorlu geçtiğini belirten Erol Erdoğan, “İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür… Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var.” dedi.



