İrem Derici de aynı hastalığı yaşamıştı: Nihal Candan'ın ardından o zamanları paylaştı

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Nihal Candan’a anoreksiya nervoza (yeme bozukluğu) teşhisi konmuştu. Bu nedenle Nisan 2024’te sağlık durumu göz önünde bulundurularak tahliye edilen 30 yaşındaki Candan, tedavi sürecinde hızla kilo kaybetmişti.

Son olarak yoğun bakıma alınan ve 23 kiloya kadar düştüğü bildirilen Nihal Candan, geçtiğimiz akşam yaşamını yitirdi.

“KOLAYDI DEĞİL Mİ? GİTTİ İŞTE...”

Nihal Candan’ın ölüm haberinin ardından şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Derici, ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hâlâ yenemedim.”





İkinci paylaşımında ise Derici, 2017 yılında hastanede tedavi gördüğü dönemden bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı:

“2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz...”

DERİCİ DE AYNI HASTALIKLA MÜCADELE ETMİŞTİ

İrem Derici, 2017 yılında anoreksiya nervoza tedavisi görmüş, aşırı kilo kaybı nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı. O dönem yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan sanatçı, zaman zaman yaşadığı sağlık sürecini kamuoyuyla paylaşmıştı.





