İrem Derici evde yaşadığı kazayı anlattı: 'Kafama 40 dikiş atıldı'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayı detaylarıyla paylaştı. Kıbrıs’ta sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, merdivenden düşerek kafasına 40 dikiş atıldığını söyledi.

“Çok korkunçtu. Hâlen kafamdaki yarayla oynuyorum. Allah korudu. Boşluğa bastım. Öyle bir düştüm ki kemiğe kadar açıldı kafam. Estetik ameliyatlarım hariç hiç dikişim olmamıştı. 40 dikiş atıldı kafama; 20 içeriden, 20 dışarıdan. İyiyim ama gayet iyiyim şu an” diyen Derici, yaşadığı kazayı korku dolu anlarla anlattı.

Sahne şovlarıyla ilgili de açıklama yapan Derici, yüksek bütçeli performanslarına artık sınırlama getireceğini ifade etti. “Artık yaşım ilerliyor. Ev sahibi olmam gerekiyor. İleride anne olacağım. Çocuklarım olursa onların geleceğini şimdiden düşünmem lazım. Prestij için iyi ama artık geleceğimi düşünmem gerekiyor” dedi.