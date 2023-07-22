İrem Derici hastanelik oldu

Yayınlanma: 22.07.2023 - 18:55

Güncelleme: 22.07.2023 - 18:55

Düzce’deki Finduk Festivali’nde sahne alması beklenen şarkıcı İrem Derici, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahnesini iptal etti. Ani bir rahatsızlık geçirdiği öğrenilen İrem Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz ile görüşerek üzüntülerini belirtti.

Hem Yanmaz’dan hem de Akçakocalılardan özür dilediğini belirten Derici, en kısa zamanda başka bir konserde vatandaşlar ile buluşmak istediğini de dile getirdi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İrem Derici ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.