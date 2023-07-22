Dünyaca ünlü yıldız Lana Del Rey waffle dükkanında çalışmaya başladı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 18:45

Güncelleme: 23.07.2023 - 04:16

ABD’li pop yıldızı Lana Del Rey, Waffle House tezgahının arkasında üniforması ve yaka kartıyla kahve yaparken bir hayran tarafından kayda alındı.

Objektiflere yakalanan Lana Del Rey, hayranının şaşkın bakışları altında keyifle işine devam ediyordu.