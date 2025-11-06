İrem Derici’ye saldırı şoku: 'Tırnaklarım dipten kırıldı, çok üzgünüm'

Galatasaray’ın 3-0 kazandığı maçın ardından ünlü şarkıcı İrem Derici, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından anlattı. Derici, karşılaşmaya gitmek üzere yola çıktığını ancak bazı kişilerin saldırısına uğradığını ve maça gidemediğini söyledi.

“BİRKAÇ MAGANDA ÜSTÜMÜZE GELDİ”

Derici, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken. Biz de kendimizi savunmak adına bir şey demedik.”

Olayın ardından polisin de devreye girdiğini belirten Derici, “Tam konu kapandı derken polisler bizim peşimize takıldı. Melih’in üstüne geldikçe geldiler, ben ortamı yumuşatmaya çalıştım. ‘Gidin odanıza, bu akşam çıkmayın’ dediler. Hâlâ kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi,” ifadelerini kullandı.

“ARBEDEDE TIRNAKLARIM DİPTEN KIRILDI”

Nişanlısı Melih Kunukçu’nun polise durumu anlatmaya çalıştığını ancak olayın büyüdüğünü söyleyen Derici, yaşadığı fiziksel zararı da paylaştı:

“Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti ama ne çare… Arbedede tırnaklarım dipten kırıldı, ellerim zonkluyor.”

“BİLETİM OLMASINA RAĞMEN MAÇA GİREMEDİM”

Yaşadıkları sonrası Türkiye’ye dönme kararı aldığını belirten Derici, “O kadar içlendim ki; ben güzel hiçbir şey hak etmiyorum sanırım… YouTube’dan izlemeye devam. Biletlerimi yarın satışa çıkaracağım,” dedi.

Derici, 1,5 kilometre mesafedeki stadyuma biletinin olmasına rağmen giremediğini de vurgulayarak, “Gerçekten bazı şeylerin olmayası var,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.