İşte Benim Stilim yarışmasının yıldız ismi cinsiyet değiştirmişti... Doruk Doğrusöz yeni aşkıyla ortaya çıktı!

2017 yılında “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz, geçirdiği cinsiyet geçiş sürecinin ardından hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam ediyor. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Doğrusöz, sosyal medya hesabından sevgilisi Yaprak Karadağ ile paylaştığı fotoğraf ile yeniden gündeme geldi.

Doruk Doğrusöz’ün bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu sevgilisiyle pozlarını paylaşması takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.





Yıllar önce “Erkek olduğumu 5 yaşında anladım” açıklamasıyla dikkat çeken Doruk Doğrusöz, 2017 yılında cinsiyet geçiş ameliyatı geçirmişti.

Cinsiyet geçiş sürecini tamamladıktan sonra adını Doruk olarak değiştiren Doğrusöz, 2024 yılının eylül ayından beri Yaprak Karadağ ile birliktelik yaşadığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Doruk Doğrusöz’ün son hali ve sevgilisiyle paylaştığı kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.