İstismar edildiği iddiasıyla eleştirilmişti: 'Kadıköy Boğası' hafta sonu en çok izlenen film oldu

Fenerbahçe tutkunu ve engelli sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran’ın hayatını konu alan Kadıköy Boğası filmi, 22 Ağustos’ta vizyona girdi.

Film, galasında çekilen görüntüler Başaran’ın istismar edildiği iddialarının ortaya atılmasına yol açtı.

Öte yandan Mustafa Başaran'ın uzun süredir sosyal medya fenomenlerince videolara konu edilmesi pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran tartışmaların ardından film, Box Office Türkiye verilerine göre hafta sonu yaklaşık 25 bin seyirciyle en çok izlenen yapım oldu.

Hafta sonu sinema gişeleri genelinde toplam izleyici sayısı 130 binin altında kalırken, Kadıköy Boğası zirveye oturarak dikkat çekti.