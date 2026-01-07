İtirazı reddedildi: Deniz Akkaya hapse girecek

Deniz Akkaya’nın, mahkeme kararına rağmen Seda Akgül’e yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbirlerin ihlal edildiği gerekçesiyle Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırılmasına karar vermişti.

Söz konusu karara yasal süresi içinde itiraz eden Deniz Akkaya’nın başvurusu, Çeşme 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Ardından dosyayı inceleyen Çeşme 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 6284 sayılı Kanun kapsamında verdiği zorlama hapsi kararı kesinleşti.

Buna göre Deniz Akkaya, koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası çekecek.