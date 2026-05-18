Javier Bardem’den Cannes’da tarihi Filistin çıkışı: 'Hollywood’da baskı kuranlar bedel ödeyecek!'

Şubat ayındaki Oscar Ödülleri töreninde, En İyi Uluslararası Film ödülünü sunarken canlı yayında "Savaşa hayır, Filistin'e özgürlük" çıkışı yaparak dünya gündemine oturan Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin halkıyla dayanışmasını sinema dünyasının kalbinin attığı Cannes Film Festivali’ne taşıdı.

İspanyol yönetmen Rodrigo Sorogoyen'in Batı Sahra’nın sömürge dönemini ele alan “The Beloved” filmiyle festivalde boy gösteren 57 yaşındaki usta oyuncu, düzenlediği basın toplantısında Hollywood'un gizli sansür mekanizmalarına ve küresel liderlerin savaş politikalarına karşı adeta bir manifestoya imza attı.

"BASKI KURANLAR GELECEKTE BEDEL ÖDEYECEK"

Cannes jürisinde yer alan senarist Paul Laverty’nin; Susan Sarandon, Mark Ruffalo ve Javier Bardem gibi isimlerin Filistin yanlısı tutumları nedeniyle Hollywood’da kara listeye alındığına dair iddiaları, basın toplantısının ana gündem maddesi oldu.

Kariyerinde bedel ödemekten korkup korkmadığı sorulan Bardem, şu tarihi yanıtı verdi:

"Evet, korku var ama insan biraz korksa da doğru bildiğini yapmalı. Aynaya bakabilmeniz, kendi gözlerinizin içine bakabilmeniz gerekir. Benim için durum buydu. Annem beni böyle yetiştirdi. Bunun bir B planı yok. Sonuçları olacaksa da bunları taşımaya hazırım. Hollywood’da baskı mekanizmaları kuran kişiler gelecekte kamuoyu önünde eleştirilecek ve bedel ödeyecek."

"ANLATI DEĞİŞTİ, ARTIK SORUMLULARIN KONTROLÜNDE DEĞİL"

Kara listeye alınma endişesinin kendisini durduramayacağını, çünkü çalışabiliyor olmasının büyük bir şans olduğunu dile getiren Bardem, küresel kamuoyunun artık uyandığını belirtti. İnsanların sosyal medya ve akıllı telefonlar sayesinde Gazze'de yaşanan dehşeti doğrudan gördüğünü ve artık hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini söyleyen sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında tam tersi bir süreç işliyor; dünyada anlatı değiştiği için beni daha da çok projeye çağırıyorlar. Artık her şey her zaman sistemi kontrol edenlerin kontrolünde değil. Şu anda yaşanan soykırımı desteklemenin veya haklı göstermenin toplumsal sonuçları olduğunu artık hepimiz anlıyoruz. Toplum bunun farkında. Gazze konusunda sessiz kalanlar veya bunu destekleyenler er ya da geç toplumsal tepkiyle karşı karşıya kalacak."

TRUMP, PUTİN VE NETANYAHU’YA SERT ELEŞTİRİ: "TOKSİK ERKEKLİK"

Başrolünde yer aldığı “The Beloved” filminin erkek egemen yapıyı ve sömürgeciliği eleştiren alt metninden yola çıkan Javier Bardem, dünya siyasetini yöneten liderleri de sert bir dille eleştirdi. Erkek egemen siyasi dilin dünyadaki şiddeti ve savaşları körüklediğini savunan usta oyuncu; Donald Trump, Vladimir Putin ve Benjamin Netanyahu'nun adını zikrederek bu isimlerin yürüttüğü savaş siyasetini "toksik erkeklik" olarak tanımladı.

Bir erkek olarak özeleştiri yapılması gerektiğinin altını çizen Bardem, "Bir erkek olarak ne yaptığınızın ve ne söylediğinizin farkında olmalısınız. Bize aşılanan birçok şeyin yürürlükte kalması gerektiğini varsaymamalısınız. Atalarımız yanıldı" diyerek konuşmasını tamamladı.