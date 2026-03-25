Jennifer Lopez’den sahnede 'Ben Affleck' göndermesi: 'Nesi varsa elinden alacağız!'

Dünya turnesi kapsamında Las Vegas'ta hayranlarıyla buluşan pop ikonu Jennifer Lopez, özel hayatındaki çalkantıları sahne şovuna meze yapmaya devam ediyor. 2025 yılında yollarını ayırdığı aktör Ben Affleck ile ilgili sessizliğini bozmayan Lopez, bu kez ironik bir espriyle gündeme oturdu.

ADINI DUYUNCA YÜZÜNÜ EKŞİTTİ

Konser sırasında bir hayranını dansçılara katılması için sahneye davet eden Lopez, genç adamın adının "Ben" olduğunu öğrenince bir anlık duraksama yaşadı. Eski eşi Ben Affleck’i hatırlatan bu isim karşısında yüzünü ekşiten ünlü şarkıcı, seyircilere dönerek; "Şu adama bakın. Onun sahip olduğu her şeyi elinden alacağız" diyerek takıldı. Lopez'in bu hamlesi, Affleck ile olan boşanma sürecine dair "maddi çekişme" iması olarak yorumlandı.





"ÜÇÜNCÜ BOŞANMADAN SONRA USTALAŞTIM"

Lopez’in geçmiş aşkları ve evlilikleriyle dalga geçmesi ilk değil. Ünlü yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir başka konserde, ikiz çocuklarının babası Marc Anthony’den boşanmasına atıfta bulunarak; "Üçüncü boşanmamdan sonra bu işte gerçekten ustalaşmaya başladım" ifadelerini kullanmıştı.

JLO’NUN EVLİLİK KRONOLOJİSİ

Jennifer Lopez'in "ustalık eseri" olarak tanımladığı evlilik geçmişi ise bir hayli kalabalık:

1997-1998: Ojani Noa (İlk evlilik)

2001-2003: Cris Judd (İkinci evlilik)

2004-2014: Marc Anthony (Üçüncü evlilik - İkizlerinin babası)

2022-2025: Ben Affleck (17 yıl sonra gelen ikinci şans ve dördüncü boşanma)