Jim Carrey değil dublörü mü? Paris’teki ödül töreninde 'klon' tartışması!

Sinema dünyasının efsane isimlerinden Jim Carrey, Paris’te düzenlenen 51. César Ödülleri töreninde Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ancak 64 yaşındaki usta oyuncunun törendeki görüntüsü, ödülünden çok hakkında çıkan "komplo teorileriyle" konuşuldu. Yüzündeki belirgin değişim nedeniyle dolgu ve botoks yaptırdığı iddia edilen aktör hakkında, sosyal medyada "törendeki kişi Jim Carrey değil, bir klonuydu" iddiaları ortaya atıldı.

"KLON" TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Tartışmalar, makyaj sanatçısı Alexis Stone'un protez maske ve özel dişler kullanarak Jim Carrey kılığına girdiğini öne sürmesiyle alevlendi. Sosyal medyada hızla yayılan bu "dublör" senaryosu, hayranlar arasında büyük kafa karışıklığına neden oldu. Ancak César Ödülleri komitesi ve Carrey’nin temsilcisi, ünlü aktörün törene bizzat katıldığını doğrulayarak spekülasyonları sonlandırdı.

AKADEMİDEN SERT YANIT: "SPEKÜLASYONLAR ÖNEMSİZ"

César Ödülü genel temsilcisi Gregory Caulier, klon iddialarını "önemsiz bir konu" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Jim Carrey’nin ziyareti geçen yazdan beri planlanıyordu. O gece yanımızda sadece bir efsane değil; cömertliği ve zarafetiyle gerçek bir dost vardı. Aylarca Fransızca konuşması üzerinde çalıştı, doğru telaffuz için bizden destek aldı."