Jude Law Venedik’te talihsiz anlar yaşadı... Düşmekten son anda kurtuldu!

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jude Law, 82. Venedik Film Festivali için bulunduğu İtalya’da talihsiz bir an yaşadı. Pazartesi günü eşi Phillippa Coan ile havaalanına gitmek üzere bindiği tekneden inerken dengesini kaybeden Law, neredeyse yüzüstü düşüyordu.

Tekne şoförüne teşekkür edip el sıkıştıktan sonra iskeleye adım atan Law, dengesini kaybederek sendeledi ve elindeki bilgisayarı kanala düşürmekten son anda kurtardı. İskelede kendisini bekleyen hayranlarının imza isteklerini geri çevirmeyen oyuncu, kazadan sonra iyi olduğunu belirtti.

PUTİN’İ CANLANDIRDI

Law, Venedik’te yeni casusluk gerilimi “Wizard Of The Kremlin” filminin galasına katılmak için bulunuyordu. Filmde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i canlandıran Law, yapımın yönetmeni Olivier Assayas ve rol arkadaşları Alicia Vikander ile Paul Dano ile birlikte kırmızı halıda yer aldı.

Prömiyer öncesi basına konuşan Law, Putin rolüyle ilgili şunları söyledi:

“Olivier’in ellerinde güvende hissettim. Bu hikâye zekice, incelikle ve dikkatle anlatılacaktı. Amacımız sansasyon yaratmak değildi. Putin, çok daha büyük bir hikâyenin sadece bir parçası.”

ÇOK SATAN KİTAPTAN UYARLANDI

Giuliano da Empoli’nin çok satan kitabından uyarlanan film, Putin’in iktidara yükselişini ve hayali bir stratejist olan Vadim Baranov ile ilişkisini anlatıyor. Hikâye, 1990’ların başındaki Sovyetler Birliği sonrası dönemi kapsıyor ve 2014 yılına kadar uzanıyor.