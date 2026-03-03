Justin Timberlake gözaltı görüntüsü yayınlanmasın diye davacı oldu

2024 yılının Haziran ayında New York’ta alkollü araç kullanırken yakalanan ve tutuklanma anındaki yorgun görüntüsüyle (mugshot) hafızalara kazınan Justin Timberlake, şimdi de o gecenin video kayıtları için yargıya gitti. Eylül ayında yapılan anlaşma uyarınca kamu hizmeti ve para cezasına çarptırılan şarkıcı, polis kamerası görüntülerinin "asla yayınlanmamasını" istiyor.

"GİZLİLİK İHLAL EDİLİR"

Timberlake’in hukuk ekibi tarafından açılan davada, gözaltı videosunun ve polis kamerası kayıtlarının paylaşılmasının "kişisel gizliliğin haksız bir şekilde ihlali" olacağı savunuldu. Suffolk Bölgesi Başsavcılığı daha önce görüntülerin paylaşılmayacağını belirtmiş olsa da ünlü şarkıcı, bu durumu bir mahkeme kararıyla garanti altına almayı hedefliyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

New York’un Long Island bölgesindeki Sag Harbor kasabasında "dur" levhasına uymadığı ve şeridinde kalamadığı gerekçesiyle durdurulan Timberlake’in alkollü olduğu tespit edilmişti. Olayın ardından mahkeme ile anlaşma yoluna giden şarkıcı;

500 dolar para cezası, * 25 saat kamu hizmeti, * 90 gün ehliyete el konulması cezalarına çarptırılmıştı.

"KESİNLİKLE DERSİMİ ALDIM"

Olay sonrası kamuoyu önünde bir özeleştiri yapan 44 yaşındaki sanatçı, "Yaptığım bir hataydı, umarım herkes bu hatadan ders çıkarır. Ben kesinlikle dersimi aldım" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan, Timberlake’i gözaltına alarak dünya çapında tanınan polis memuru Michael Arkinson, geçtiğimiz Mart ayında görevindeki başarısı nedeniyle "yılın polisi" seçilmişti.