Kadir Doğulu’dan Neslihan Atagül’e romantik kutlama: 'Annelerin en güzeli'

Kara Sevda, Fatih Harbiye ve Sefirin Kızı gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Neslihan Atagül, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenen Atagül, kısa süre önce anne olmuştu.

ATAGÜL 33 YAŞINDA



Şimdilerde minik oğlu Aziz ile vakit geçiren Neslihan Atagül, bugün 33. yaş gününü kutladı. Eşi Kadir Doğulu da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve duygusal mesajlarla Atagül’ün doğum gününü kutladı.

“ANNELERİN EN GÜZELİ”



Doğulu, paylaşımında “İyi ki doğmuşsun sevgilim. Tüm ömrün bereket ve neşe ile geçsin. Hep birlikte nice kutlu günlerimiz olsun. Seni çok seviyoruz” ifadelerine yer verdi. Oğlu Aziz adına da kutlama yapan ünlü oyuncu, “Doğum günün kutlu olsun annelerin en güzeli” mesajını paylaştı.