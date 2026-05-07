Kalben'den 'Kim Jong-un' benzetmesine yanıt: Dünya daha güzel olurdu!

Özgün tarzı ve güçlü sesiyle tanınan şarkıcı Kalben, son günlerde sosyal medya platformlarında kendisi ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında kurulan benzerliklere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takipçilerinin esprili yorumlarını karşılıksız bırakmayan sanatçı, bu benzetmeyi zekice bir yanıtla taçlandırdı.

"DÜNYA DAHA GÜZEL OLURDU"

Sosyal medya kullanıcılarının Kim Jong-un ile kendisini kıyaslaması üzerine konuşan Kalben, durumu espriyle karşıladı. Ünlü şarkıcı, bu benzerlik iddialarına yönelik; “Bana biraz benzeseydi, dünya daha güzel olurdu” diyerek barışçıl ve mizahi bir göndermede bulundu.

"ZOR DEĞİLİM, TUTKULUYUM"

Açıklamalarında sadece fiziksel benzetmelere değil, kişiliğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Kalben, profesyonel hayatındaki duruşunu tanımladı. Sanatçı, dışarıdan sert veya "zor biri" olarak algılanmasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Zor biri olduğum söyleniyor ama ben zor biri değilim, sadece çok tutkuluyum. İşimi ciddiye alıyorum, bu da beni güçlü gösteriyor."