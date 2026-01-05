Kalkık kaşlarıyla gündem olan Alişan'dan yeni paylaşım

Ünlü şarkıcı Alişan, bu kez özel hayatıyla değil, estetik iddialarıyla magazin gündeminde yer aldı. 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile evlenen ve Burak ile Eliz adında iki çocuk sahibi olan Alişan, mutlu aile yaşantısıyla sık sık örnek gösteriliyor.

Sahne çalışmalarını aralıksız sürdüren Alişan, aynı zamanda televizyon programı sunuculuğuna da devam ediyor. Son dönemde verdiği kilolarla daha fit bir görünüme kavuşan ünlü isim, bu kez yüz hatlarındaki değişimle dikkat çekti.

Bir programda kalkık kaşlarıyla izleyicilerin gözünden kaçmayan Alişan hakkında, botoks yaptırdığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu iddialara Alişan’dan gecikmeden yanıt geldi.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafının altına “Kaşlar düştü, sakin olalım; her şey yolunda” notunu düştü.