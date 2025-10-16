Kalp krizi geçirmişti... Fatih Ürek entübe edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 12:08:00
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edildi; yetkililer, sanatçıyı bugün veya yarın uyandırmayı planlıyor.

Dün konutunda kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edildi.

Evinde kalbinin durduğu öğrenilen Ürek, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ SÜRÜYOR

Ürek’in kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ürek’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Hakan Ural, Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında şunları söyledi:

“Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar.”

Ünlü sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve sağlık ekiplerinin durumu yakından takip ettiği bildirildi.

