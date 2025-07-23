Kalp krizi geçirmişti: Nazan Öncel'in sağlık durumuna dair yeni gelişme

Türk müziğinin güçlü kalemlerinden ve yorumcularından Nazan Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmış, yapılan anjiyo işlemi sonrası kendisine iki stent takılmış ve taburcu edilmişti.

Ancak ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde bir kez daha kalp krizi geçirdi.

Hemen hastaneye kaldırılan Öncel’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sağlık sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nazan Öncel, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ne istediyse yaptım; ‘yürü’ dedi yürüdüm, ‘diyet yap’ dedi yaptım, ‘bol su iç’ dedi içtim, ‘stent’ dedi, ‘eyvallah’ dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki… Haydi dua edin.”