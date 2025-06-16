Kanser olduğunu açıklamıştı... Jessie J sahnelere gözyaşlarıyla veda etti

İngiliz şarkıcı Jessie J, erken evre meme kanseri teşhisinin ardından Wembley Stadyumu'nda verdiği duygusal konserle hayranlarına veda etti. Capital Summertime Ball kapsamında sahneye çıkan 37 yaşındaki sanatçı, ameliyat öncesi son kez sahneye çıktığını belirterek, müziğe bir süre ara vereceğini açıkladı.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN"

Sahnedeyken gözyaşlarına hâkim olamayan Jessie J, binlerce hayranının önünde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, bu konser meme kanserini yenmeye gitmeden önceki son konserim. Bu an benim için çok özel, tarif edemem. Ameliyat öncesi sahnede olmak, bu hayat, sizler, kariyerim, oğlum, partnerim, ailem, grubum, ekibim… hepsi için çok minnettarım.”





Konuşmasını, “Gerçekten çok şanslıyız. Yaşamak için pek çok sebebimiz, çok fazla mutluluk, çok fazla yapılacak şey var” sözleriyle tamamlayan sanatçı, seyirciden uzun süre alkış aldı.

HASTALIĞINI SOSYAL MEDYADA DUYURMUŞTU

Gerçek adı Jessica Cornish olan Jessie J, bu ayın başlarında Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla erken evre meme kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tanı konulduktan sonra sahneye çıkmaktan vazgeçmediğini belirten sanatçı, Nisan ayında Londra’daki Ronnie Scott’s Jazz Club’daki konserinden önce beş biyopsi yaptırdığını, buna rağmen konseri iptal etmediğini ifade etmişti.