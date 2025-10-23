Kanserle mücadele ediyordu: Yeşilçam oyuncusu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Neşe Aksoy, 62 yaşında hayatını kaybetti.

1980 sonrası Türk sinemasının öne çıkan isimlerinden Aksoy, başta Tarık Akan ve Fikret Hakan ile başrollerini paylaştığı 1982 yapımı Arkadaşım olmak üzere birçok filmde kariyerini sürdürdü.



Geçtiğimiz ay akciğer kanseri olduğunu açıklayan Aksoy, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları paylaşmıştı: “On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca zorlu bir sürece girdim. Son tetkiklerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü” demişti.

Aynı zamanda şarkıcı ve ressam olan Neşe Aksoy, FİLM-SAN’da şeref üyesi olarak başkan yardımcılığı görevini de yürütmüştü. Sinema ve sanat dünyası, Aksoy’un kaybıyla büyük üzüntü yaşadı.