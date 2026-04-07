'Kara Şimşek'in yıldızı David Hasselhoff’tan hayranlarını üzen görüntü

Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan, 80’li ve 90’lı yılların unutulmaz ismi David Hasselhoff, uzun bir sessizliğin ardından ABD'nin Calabasas kentinde objektiflere yansıdı. Diz ve kalça protezi ameliyatları geçirdiği öğrenilen usta oyuncunun, eski enerjisinden uzak ve bitkin görüntüsü dikkat çekti.

BATONLAR VE EŞ DESTEĞİYLE YÜRÜYEBİLİYOR

Temmuz 2025’ten bu yana ilk kez görüntülenen Hasselhoff, engebeli bir arazide eşi Hayley Roberts ile yürüyüş yaparken görüldü. 73 yaşındaki yıldızın, operasyonlar sonrası iyileşme sürecinde olduğu ve dengesini sağlamak için iki adet yürüyüş batonu kullandığı fark edildi. Zaman zaman 45 yaşındaki eşinden de destek alan oyuncunun, geçtiğimiz yıl Los Angeles havaalanında tekerlekli sandalyede görüntülenmesi sağlık durumu hakkındaki iddiaları güçlendirmişti.





PAMELA BACH’IN İNTİHARI AİLEYİ SARSMIŞTI

Hasselhoff, geçtiğimiz yıl mart ayında büyük bir aile trajedisiyle sarsılmıştı. Ünlü aktörün 1989-2006 yılları arasında evli kaldığı, iki kızının annesi olan Pamela Bach, Los Angeles'taki evinde ölü bulunmuştu. 'Yalan Rüzgarı' dizisiyle tanınan Bach’ın intihar haberi, aileyi ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu. Hasselhoff ve Bach, 2006 yılında oldukça çekişmeli ve şiddet iddialarının havada uçuştuğu bir boşanma süreci yaşamıştı.





SKANDALLARDAN YENİ BİR HAYATA

Geçmişte alkol krizi görüntüleri ve nafaka davalarıyla magazin gündeminden düşmeyen David Hasselhoff, durulmayı tercih etmişti. 2011 yılında Galli Hayley Roberts ile yeni bir sayfa açan aktör, 2018 yılında İtalya'da dünyaevine girmişti. Şimdilerde sağlığına kavuşmak için yoğun bir rehabilitasyon süreci geçiren efsane ismin, fiziksel zorluklara rağmen doğa yürüyüşlerini aksatmadığı görülüyor.