Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a Erdal Özyağcılar'dan destek

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören ve nakil bekleyen oyuncu Ufuk Özkan için donör arayışı sürerken, usta oyuncu Erdal Özyağcılar’dan çağrı geldi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli olması gerektiği açıklanmış, uygun donör bulunması için çalışmalar başlatılmıştı. Özkan’ın ağabeyi Umut Özkan, donör olmak için test yaptırdığını ancak sonuçların olumsuz çıktığını duyurarak arayışın devam ettiğini belirtmişti.

Bu süreçte Ufuk Özkan’ı hastanede ziyaret eden Erdal Özyağcılar, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna seslendi. Özyağcılar paylaşımında, “Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan ile sohbet ettik. Çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın, Türkiye’nin neresinde olursa olsun verici olarak hastanenin organ nakli koordinatörü ile iletişime geçmesini canı yürekten bekliyoruz. İnşallah bir dahaki fotoğrafta aramızdaki tıbbi cihazlar yerine kamera olacak” ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan’a destek olmak için daha önce de Fırat Tanış, Bihter Dinçel, Bülend Çolak, Mehtap Bayri, Rojda Demirer ve Hamdi Alp gibi birçok meslektaşı hastaneye giderek moral vermişti.