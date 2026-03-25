Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan'dan yeni paylaşım

25.03.2026 12:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ve geçtiğimiz ay nakil operasyonu geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumuyla ilgili müjdeli haberi verdi. Kendisine donör olan set arkadaşı Salih Kıvırcık ile hastane kontrolü sonrası poz veren Özkan, "Her şey kontrol altında" mesajını paylaştı.

Sevilen oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir kamuoyunun yakından takip ettiği sağlık mücadelesinde galip geldi. Karaciğer yetmezliği teşhisi sonrası kritik bir süreçten geçen Özkan, başarılı geçen nakil operasyonunun ardından sağlığına kavuşarak normal hayatına dönmeye başladı.

11 SAATLİK KRİTİK AMELİYAT

Geçtiğimiz Şubat ayında, Özkan’ın set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın gönüllü donör olmasıyla ameliyat süreci başlamıştı. Yaklaşık 11 saat süren ve oldukça hassas geçen operasyonun ardından doktorların gözetiminde iyileşme sürecini tamamlayan ünlü oyuncu, taburcu edilerek evinde istirahate çekilmişti.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

İyileşme sürecindeki son durumu merak edilen Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından takipçilerini sevindiren bir paylaşımda bulundu. Hastane kontrolü çıkışında, hayatını borçlu olduğu donörü ve arkadaşı Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, şu notu düştü: "Her şey kontrol altında."

Image

SETLERE DÖNECEK Mİ?

Hastaneden yürüyerek çıkan ve moralinin oldukça yüksek olduğu gözlenen Özkan’ın, doktorlarının onay vermesinin ardından ne zaman setlere döneceği ise hayranları tarafından merak konusu oldu. Oyuncunun sağlık durumunun stabil seyrettiği ve kontrollerinin düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

