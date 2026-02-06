Karaciğer nakli sonrası Ufuk Özkan'ın ailesinden kritik uyarı

"Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle verdiği yaşam mücadelesinde kritik eşiği atlattı. Sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine acil organ nakli listesine alınan sanatçıya, sanat camiasında eşine az rastlanır bir vefa örneği sergilendi.

11 SAATLİK KRİTİK OPERASYON

Ufuk Özkan’a, geçmişte birçok projede birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu. 2 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 11 saat süren zorlu karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı. Prof. Dr. Remzi Emiroğlu liderliğindeki uzman ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından hem Özkan’ın hem de donör arkadaşı Kıvırcık’ın genel sağlık durumunun olumlu seyrettiği bildirildi.

SEVENLERİNE İLK MESAJ: "BİRLİKTE BAŞARDIK"

Yoğun bakımdaki tedavi sürecini tamamlayarak normal odaya alınan Ufuk Özkan, kendisi için dua eden ve destek mesajları gönderen hayranlarına teşekkür etti. Ameliyat sonrası moralinin yüksek olduğu belirtilen sanatçının, bir süre daha hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

AİLEDEN ENFEKSİYON UYARISI: "FOTOĞRAF ÇEKİLMEYECEK"

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hassasiyetine dikkat çeken oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden önemli bir uyarı yayımladı. Kardeşinin bağışıklık sisteminin şu an çok hassas olduğunu belirten Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Abimin enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkana kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, risk bittikten sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz hassasiyet ve dualarınız için sonsuz teşekkürler."



