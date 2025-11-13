Karton topladığı görüntüler yürek burkmuştu: Metin Keçeci sessizliğini bozdu!

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi zorluklar ve “intiharın eşiğindeyim” açıklamasıyla gündeme gelmişti. Son olarak, elinde kartonlarla toplu taşıma aracına binerken görüntülenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerin çöpten karton topladığı şeklinde yorumlanmasının ardından sessizliğini bozan Keçeci, Gece Muhabiri programında açıklamalarda bulundu. Oyuncu, elinde kartonlarla görülme sebebini taşınmasıyla ilişkilendirdiğini belirterek, “Taşınıyordum, durağa gittim. Toplu taşımayı kullanan biriyim. Halkın içinden hiçbir zaman kopmayan biriyim. Her zaman da öyleyimdir. Otobüs durağına geldiğimde 25-30 kişilik bir kalabalık vardı. Hatta acaba ayıp olur mu kartonlarla bineceğim ama yer var mı diye bakındım” dedi.

Olayın sosyal medyada dramatize edilmesine de tepki gösteren Keçeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eve geçtikten sonra bir oyuncu arkadaşım videoyu attı. Baktım dramatik bir müzik de koymuşlar. Ben de normal bir vatandaşım, dümdüz Metin Keçeci’yim. İşimiz gücümüzden dolayı biraz göz önündeyim. Toplu taşımayı da kullanıyorum.”

Keçeci’nin açıklamaları, görüntülerin yanlış yorumlanmasının önüne geçmeyi ve oyuncunun günlük yaşamında da normal bir vatandaş olarak toplu taşımayı kullandığını vurguluyor.