Kate Hudson ve Javier Bardem aynı projede buluştu: Yeni filmlerinden ilk kareler geldi

Sinema dünyasının iki önemli ismi Kate Hudson ve Javier Bardem, yeni bir sinema projesi için bir araya geldi. Hollywood yıldızları, çekimleri devam eden "Hello & Paris" adlı romantik komedi filminin Manhattan sokaklarındaki setinde görüntülendi. 47 yaşındaki Hudson ve 57 yaşındaki Bardem’in New York’taki çekimlerde gerçekleştirdiği tutkulu sahne, sinemaseverler arasında merak uyandırdı.





KİTAPLAR VE YEMEK TARİFLERİ ARASINDA BAŞLAYAN BİR HİKAYE

Deborah McKinlay'in sinema dünyasında ilgi uyandıran "That Part Was True" adlı romanından esinlenerek beyaz perdeye aktarılan film, iki farklı karakterin yollarının kesişmesini konu alıyor. Filmde Kate Hudson bağımsızlığına düşkün bir peyzaj mimarını canlandırırken, Javier Bardem ise kriz içindeki çok satan bir romancıya hayat veriyor. İkilinin Paris'te yaşanan gergin bir ilk karşılaşmanın ardından, kitaplar ve yemek tarifleri üzerinden başlayan fikir alışverişi, zamanla derin bir bağa dönüşüyor.

Filmin senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini ise "What They Had" filmiyle tanınan Elizabeth Chomko üstleniyor.





KATE HUDSON’DAN YENİ PROJELER

Son dönemde kariyerindeki hareketlilikle dikkat çeken Kate Hudson, "Hello & Paris" projesinin yanı sıra farklı yapımlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Hudson'ın, bir diğer yeni proje olan erotik gerilim türündeki "Palm Grove" adlı filmde ünlü oyuncu Ana de Armas ile birlikte başrolü paylaşacağı duyurulmuştu. İki yıldız oyuncunun başrolünde yer aldığı "Hello & Paris" filminin vizyon tarihi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.