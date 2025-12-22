Kate Winslet’ten yıllar sonra gelen itiraf: 'Şişman kız rollerine razı ol dediler'

Estetik müdahalelere her fırsatta karşı çıkan ve bunun kadınlara ruhsal olarak zarar verdiğini savunan Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, aynı zamanda kadınların maruz kaldığı zayıf görünme baskısına da sert tepki gösteriyor. 50 yaşındaki oyuncu, bu baskıyı hayatı boyunca bizzat deneyimlediğini dile getirdi.

Katıldığı bir programda çocukluk anılarını paylaşan Winslet, bir drama öğretmeninin kendisine “Tatlım, şişman kız rollerine razı olursan bir kariyerin olur” dediğini açıkladı. Bu sözlerin kendisini derinden etkilediğini söyleyen oyuncu, “Bu hiç hoş değildi. İnsanların çocuklara söyledikleri şeyler korkunç” ifadelerini kullandı.

TİTANİC SONRASI GELEN ACIMASIZ ELEŞTİRİLER

1997 yapımı Titanic filmiyle dünya çapında üne kavuşan Winslet, o dönemde de bir Hollywood yıldızına göre “fazla kilolu” olduğu yönünde eleştirilere maruz kaldığını hatırlattı. Oyuncu, tüm bu yorumlara rağmen kariyeri boyunca dış görünüşüne değil, oyunculuğuna odaklandığını vurguladı.

Üç çocuk annesi olan Winslet, ilkokul ve ortaokul yıllarında sınıf arkadaşları tarafından sürekli zorbalığa uğradığını anlattı. Bu süreçte neredeyse yemek yemeyi bıraktığını itiraf eden oyuncu, hayatında gerçekten pişman olduğu tek şeyin bu olduğunu söyledi.

“Kilolu bile değildim. Sadece kalın bacaklarım vardı. Bana ‘şişman’ derlerdi. Beni resim dolabına kilitleyip ‘Şişman resim dolabında ağlıyor’ diye alay ederlerdi” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

“HAYAT GERÇEKTE BÖYLE”

Kate Winslet, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Hayatımı bilinçli ve dürüst bir şekilde yaşıyorum. Hareket eden, yaşla birlikte değişen bir yüze ve vücuda sahip olmak zorundayım. Kırışıklıkları, kaz ayağı çizgileri olan karakterleri oynamak istiyorum. Çünkü hayat gerçekte tam olarak böyle.”